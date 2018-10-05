وول ستريت تفتح مستقرة بعد بيانات الوظائف في سبتمبر

فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف في شهر سبتمبر أيلول التي أظهرت المزيد من المتانة في سوق العمل بالولايات المتحدة وضغوطا تضخمية متواضعة ليس من شأنها أن تثني التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة تدريجيا. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.29 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 26632.77 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.93 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 2902.54 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 4.75 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 7874.76 نقطة.