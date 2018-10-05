مؤشر نيكي الياباني يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أقل مستوى إغلاق في أسبوعين اليوم الجمعة مقتفيا أثر انخفاض بورصة وول ستريت، حيث تراجعت جاذبية معظم الأسهم باستثناء القطاع المالي بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 23783.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العشرين من سبتمبر أيلول. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تداول المؤشر فوق 24 ألف نقطة وبلغ أعلى مستوياته في 27 عاما.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1 بالمئة اليوم الجمعة وتصدر قائمة الرابحين.

وهبط نيكي 1.4 بالمئة خلال الأسبوع، بعدما سجل مكاسب أسبوعية لثلاثة أسابيع على التوالي ارتفع خلالهم 7.9 بالمئة في المجمل.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1792.65 نقطة.