مراجعة كتاب.. 321 معلومة عجيبة لابد أن تعرفها

هناك الكثير من الكتب التي جمعت بين دفتيها الكثير من الحقائق المذهلة، نجحت الصحفية الألمانية ماتيلدا ماسترس في تأليف أحد هذه الكتب الجميلة وأعطته عنوان "321 معلومة عجيبة لابد أن تعرفها".

ربما كان الأطفال والشبيبة هم الجمهور المنتظر لهذا الكتاب الذي زوده الفنان لويز بيرديوس بصور فكاهية، ولكن ذلك لا يمنع أن يدخل هذا الكتاب الشيق الكثير من السرور على البالغين أيضا حيث يتضمن معلومات على سبيل المثال عن عالم الحيوان و عالم النبات، عن جسم الإنسان والرياضة والشخصيات الشهيرة والتاريخ والأرض والعلوم واللغة.

فمثلا نقرأ ضمن سطور الكتاب أن قطة منزلية يمكن أن تعدو أسرع من العداء الأسطوري يوسين بولت وأن حشرة فرس النبي الأوروبية تسمع بشكل أفضل بعد كل مرة تغير فيها جلدها وأن طول لسان الزرافة يمكن أن يصل إلى نحو نصف متر.

وفقا لمؤلفة الكتاب فإن غزال الموظ الأمريكي الضخم يشعر بالذبابة عندما تحط على قرونه رغم أن حجمه وحجم قرونه لا يوحيان بامتلاكه هذه القدرة.

وجاء في موضع آخر من الكتاب أن "بعض أنواع أسماك القرش تتصلب إذا قلبت على ظهرها أو إذا تحسس الإنسان خطمها (منطقة الفم والأنف)، وهي الظاهرة التي تسمى التصلب العضلي وتستمر لنحو ربع ساعة.

من بين المعلومات الشيقة للكتاب أن الحوت الأزرق يلتهم في فصل الشتاء 3.5 طن يوميا من قشريات البحر (كريل) "وهو ما يعادل وزن ثلاث سيارات صغيرة أو شاحنة".

يعلم القارئ من خلال مطالعة الكتاب أن عدد العظام لدى الأطفال الرضع أكثر منه لدى البالغين وأن آذان البشر تستمر في النمو طوال الحياة وأن ربع عظام الإنسان في قدمه.

يعلم القارئ أيضا أن جميع البشر ذوي الأعين الزرقاء ينحدرون من جد واحد وفقا لإحدى الدراسات وأن هذا الجد كان يعيش قبل 6000 إلى 10000 سنة في منطقة حول البحر الأسود.

تذكر المؤلفة في كتابها أن أول لغة برمجة تعود لامرأة وهي آدا لوفاليس (1852-1815)، كتبت هذه المرأة لغة البرمجة قبل أن يخترع الحاسوب أصلا حسبما أوضحت مؤلفة هذا الكتاب.

كانت أغلب القصص الشعبية من قبل قصصا تقشعر لها الأبدان وكانت معظم الأعاصير تحمل أسماء نساء.

من بين المعلومات التي يسردها الكتاب أيضا أن وزن جميع البكتريا الموجودة على الأرض يزيد عن وزن جميع الحيوانات الثديية وأن بعض الناس يأكلون الكتب بالمعني الحرفي وأن أغلى قهوة في العالم تصنع من براز القطط وأن اللبان يصنع من النفط.

"321 معلومة عجيبة لابد أن تعرفها"، مجموعة ممتعة من المعلومات التي تحفز على البحث والتنقيب عن المعلومات في ثنايا الكتب، معلومات تثير الاستغراب والمفاجأة لدى القارئ وتزوده بجديد يثري به النقاش مع محبيه وأصدقائه.