أرباح سامسونج التشغيلية في الربع الثالث تقفز 20% إلى 15 مليار دولار

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 44ر20% في ربعها المالي الثالث.

وأفادت الشركة بأن قيمة الأرباح التشغيلية بلغت (15.4 مليار دولار) خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 14.53 تريليون وون سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وارتفعت المبيعات بنسبة 4.75% لتصل إلى 65 تريليون وون في تلك الفترة.

ولم تعلن سامسونج عن صافي الربح في الربع الثالث مشيرة إلى إنها ستنشرة التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.