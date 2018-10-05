أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 44ر20% في ربعها المالي الثالث.
وأفادت الشركة بأن قيمة الأرباح التشغيلية بلغت (15.4 مليار دولار) خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 14.53 تريليون وون سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وارتفعت المبيعات بنسبة 4.75% لتصل إلى 65 تريليون وون في تلك الفترة.
ولم تعلن سامسونج عن صافي الربح في الربع الثالث مشيرة إلى إنها ستنشرة التقرير النهائي للأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.
أرباح سامسونج التشغيلية في الربع الثالث تقفز 20% إلى 15 مليار دولار
أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات، اليوم الجمعة، عن تسجيل زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 44ر20% في ربعها المالي الثالث.
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