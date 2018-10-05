وزير الاقتصاد الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد في القضايا التجارية

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موحد في القضايا التجارية.

وقال الوزير اليوم الجمعة في مدينة إنسبروك النمساوية بمناسبة اجتماع غير رسمي لوزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي: "يتعين أن يكون الهدف هو إزالة الجمارك والقيود التجارية - وليس زيادتها".

وذكر ألتماير أنه سيجرى قريبا توقيع اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، مضيفا أنه سيعقب ذلك توقيع اتفاقيات مماثلة مع فيتنام وأستراليا ونيوزيلندا واتحاد السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا الجنوبية (ميركوسور).

وقال ألتماير: "الاتحاد الأوروبي يبعث بذلك إشارة واضحة لصالح التجارة المحكومة بقواعد والأسواق المفتوحة والانخراط في مناطق ذات نمو قوي".