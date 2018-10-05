النفط يتراجع من أعلى مستوى في 4 سنوات بفعل جني الأرباح

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس وسط توقعات بزيادة إنتاج الخام، وهو ما دفع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من صعود العقود الآجلة لأعلى مستوياتها في أربع سنوات بدعم من عقوبات أمريكية وشيكة على إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.71 دولار، أو 1.98 في المئة، لتبلغ عند التسوية 84.58 دولار للبرميل. وصعد برنت أمس الأربعاء إلى 86.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار، أو 2.72 في المئة، لتبلغ عند التسوية 74.33 دولار للبرميل.

وضغط هبوط الأسهم الأمريكية بشكل عام اليوم على أسعار النفط، حيث تقتفي العقود الآجلة للخام في بعض الأوقات أثر أسواق الأسهم.

وانخفضت أسعار النفط أيضا تحت ضغط زيادة مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الفترة من 28 سبتمبر أيلول حتى يوم الثلاثاء، بحسب ما قاله تجار نقلا عن تقرير من شركة جينسكيب لمعلومات السوق.

