تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ حوالي سبع سنوات، في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي عززت احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.

ويسود اعتقاد بأن مجلس الاحتياط سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، مع زيادة الفائدة 3 مرات إضافية خلال .2019

وفي ظل المخاوف من تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي، تراجعت أسواق الأوراق المالية.

وتراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم بواقع 30ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 60ر1201 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وكان الذهب قد تراجع أمس بواقع 10ر4 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 90ر1202 دولارات للأوقية.

وتراجع سعر الفضة اليوم بواقع 080ر0 دولار إلى 590ر14 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بواقع 0565ر0 دولار إلى 7775ر2 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "أيه.دي.بي" لمعالج كشوف الأجور، زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وأظهر التقرير زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 230 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 168 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع185 ألف وظيفة مقابل 163 ألف وظيفة، وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.

