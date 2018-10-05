وزير الطاقة: السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الأعوام المقبلة للمحافظة على «الفائض»

قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.

وبحسب "رويترز"، تبلغ طاقة إنتاج النفط السعودي 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأوضح وزير الطاقة خلال منتدى للطاقة في موسكو، أن صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة زادت بشكل كبير، مضيفا أن "أوبك" تستطيع من الناحية الفنية زيادة إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن البعض يجادل بأن سوق النفط متخمة بالمعروض.

من جهته، قال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، إنه سيجتمع مع المهندس خالد الفالح في أوائل كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة خطط التعاون.

وكان الفالح قد ذكر أول أمس أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة، وإن المملكة نجحت في تلبية الطلب الإضافي.

وأضاف أن السعودية زادت إنتاجها النفطي إلى 10.7 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) لتلبية الطلب المتنامي على الخام.

وردا على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع فوق 85 دولارا للبرميل، قال الفالح: "اسألوا الناس : من أوجد هذا الوضع؟" موضحا أن السعر الحالي "لا يستند إلى تدفقات العرض والطلب، وهذا يحدث في الأسواق المالية".

ولفت الفالح إلى أن لدى السعودية قنوات اتصال أسبوعي مع روسيا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وذكر الفالح أن منتجي النفط زادوا الإمدادات نحو مليون برميل يوميا معا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وأن السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط في تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرا إلى أن المخزونات ترتفع حاليا على عكس المعتاد في هذا الوقت من السنة.