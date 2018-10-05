فشل "بريكست" يهدد الاقتصاد البريطاني بالركود

حذر مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند أمس من أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" يهدد الاقتصاد البريطاني بالركود في 2019.

وبحسب "الفرنسية"، قال روس ماك إيوان المدير التنفيذي للبنك لشبكة "بي بي سي"، "إن إجماع البنك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية للعام المقبل تظهر نموا يراوح بين 1.0 و1.5 في المائة في حال التوصل إلى سيناريو جيد بشأن بريكست".

وأضاف "لكن في حال التوصل إلى سيناريو "بريكست" متشدد جدا.. سيكون النمو أقل من ذلك.. وقد يتراجع الاقتصاد إلى نمو بمستوى الصفر أو سلبي العام المقبل إذا كانت علاقات "بريكست" في غاية التشدد".

وحذر إيوان من أن ذلك يمكن أن يضر بربحية البنك وأسعار الأسهم، والتعريف التقني للركود هو تسجيل ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي.

وأضاف "إذا لم نحقق النمو الاقتصادي فإن ذلك سينعكس على نمو شركاتنا الذي قد يكون بمستوى الصفر أو سلبيا".

ولا يزال البنك الذي يتخذ من أدنبرة مقرا له مملوكا بنسبة 62.4 في المائة من الحكومة بعد حصوله على خطة إنقاذ ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية.

لكن وسط الشكوك المحيطة بـ "بريكست"، أوضح إيوان أن "رويال بنك أوف سكوتلاند" يتوخى مزيدا من الحذر في سياسة منح القروض، فيما ترجئ الشركات أيضا قرارات استثمارية".

وأشار إيوان "نرى الشركات الكبيرة جدا تتريث في استثماراتها في المملكة المتحدة لأنها تقول: هل ننتظر ستة أشهر إضافية أخرى لنرى النتيجة؟ هذا ما يفعلونه".

وتابع "يمكنهم أن يقولوا: خلال ستة أشهر يمكننا أن نعود ونستثمر، أو إذا كانت الأمور سيئة جدا نبتعد عن الاستثمار هنا. هذه حقيقة ما يحصل اليوم".

وأضاف إيوان أن "الشركات الصغيرة ليس لديها أي تأثير فيهم أيا كان، وتستمر في عملها كالمعتاد لأنها شركات محلية بدرجة كبيرة".

وتابع "الشركات الأكبر هي التي تتريث. لأنها تتساءل هل أستثمر هناك، هل استثمر في أوروبا أم في مكان آخر؟ هذه هي عملية اتخاذ القرار التي يمرون بها".

وكشف إيوان الشهر الماضي أن البنك يخطط لمواجهة الأسوأ وسط تزايد القلق إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) دون التوصل إلى اتفاقية مع بروكسل.

وفي تلك الأثناء يقوم البنك بإنشاء فرع أوروبي له في أمستردام لخدمة الزبائن في القارة الأوروبية، وهو بصدد انتظار الموافقة على التراخيص.