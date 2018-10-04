اندماج "ساب" و "الأول" .. كيانات اقتصادية ضخمة لمواكبة رؤية سعودية عملاقة

لحظة تاريخية فارقة تلك التي قرر فيها البنك الأول الاندماج مع بنك ساب. ليس إعلان نهاية ووداع كما قد تتصورها الذاكرة القصيرة ولكنه إعلان نضج متوج بذاكرة بصيرة تضع خبرات ومقدرات هذا البنك العريق رهنا لرؤية سعودية طموحها "عنان السماء". إذ يأتي هذا التكتل الاقتصادي بعد مداولات طويلة وحصيفة، كقراءة ذكية لواقع اقتصادي سعودي جديد يدرك جيدا متطلبات مكانته العالمية ضمن مجموعة العشرين الأقوى، بل ويتجاوز ذلك متطلعا لإيجاد كيانات مؤسسية مالية واقتصادية عملاقة تقارع مثيلاتها عالميا. بحيث يكون لها دور السبق في تحقيق أهداف "رؤية 2030" إلى جانب مصارف عالمية هي بدورها لا تخفي تعطشها للاستثمار في مشاريع سعودية ريادية.اكثر من 90 عاما مضت بين لحظة دخول الشركة التجارية الهولندية للسوق المالية السعودية بتوقيع وزير خارجية المملكة آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز واندماجها اليوم مع بنك ساب. سنوات تخللها الكثير من المثل والأولويات الرائدة تنمويا واجتماعيا التي قدمها هذا البنك للقطاع المصرفي المحلي ليحمل بجدارة لقب الأول بعد أن عرف أيضا بالبنك السعودي الهولندي.. ليسهم حال تأسيسه 1926 في تمويل إنشاء مختبر البكتيريا في جدة إضافة إلى خدماته المصرفية للحجاج كما أسهم مكتب البنك في جدة بتقديم المشورة في سك أول عملة مستقلة للمملكة فضلا عن مواكبته لأول عملية بيع نفط وإنشاء مؤسسة النقد 1952 التي تشهد اليوم بحضور محافظها التوقيع على هذا الاندماج الرائد بين بنكين عريقين أكدا في معرض توقيعهما على اتفاقية الاندماج أن هذا الكيان المؤسسي الوليد سيصب مباشرة في تحقيق رؤية الوطن التوسعية نحو آفاق اقتصادية واستثمارية أرحب. ولعل توزيع حصص الملكية الذي شاركت فيه المؤسسة العامة للتأمينات يعطي بعدا واضحا وأكيدا على استمرار الأولوية المجتمعية والوطنية لهذا الاندماج.فيما يجيء استحقاق أول سيدة سعودية مختصة كالسيدة لبنى العليان لرئاسة مجلس الإدارة مواكبا لتمكين المرأة السعودية، المؤهلة والكفؤ، جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل وفقا لرؤية البلاد وتطلعاتها التنموية. بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده عراب "الرؤية" ومهندسها محمد بن سلمان بن عبد العزيز."وفاز باللذات من كان جسورا" حقيقة شجاعة وأولوية مستحقة يقدمها هذا الاندماج الوطني الكبير الأول من نوعه والأضخم في ظل "الرؤية" وأهدافها الكبيرة على أمل أن تحذو حذوه كثير من المؤسسات الوطنية في زمن التحالفات والتكتلات الجسورة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.