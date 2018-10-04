باستثناء السكر.. أسعار الغذاء في العالم تتراجع

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أمس أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أيلول (سبتمبر) مقارنة مع الشهر السابق بينما لم يرتفع إلا أسعار السكر فقط.وبحسب "رويترز"، بلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.7 بعد تعديل طفيف في آب(أغسطس).وكانت القراءة الأولية لشهر آب(أغسطس) 167.6 نقطة، وتوقعت الفاو وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.591 مليار طن، بارتفاع ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة في أيلول (سبتمبر) لكنه سيظل منخفضا بمقدار 63 مليون طن أو 2.4 في المائة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 دون تغير يذكر عن آب(أغسطس) عند نحو 722.4 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ 2013.وسجل مؤشر إنتاج الحبوب 164 نقطة تقريبا في أيلول (سبتمبر) بانخفاض 2.8 في المائة عن آب(أغسطس).وعلى صعيد الحبوب الرئيسة سجلت أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري حيث تراجعت نحو أربعة في المائة ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في المحصول في الولايات المتحدة وتوقع إمدادات جيدة في الأسواق العالمية.وانخفضت أسعار القمح أيضا ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار قوة المبيعات والشحنات من روسيا.في المقابل، سجل مؤشر الفاو لأسعار السكر 161.4 نقطة في أيلول (سبتمبر) بارتفاع 2.6 في المائة عن آب(أغسطس).وذكرت المنظمة أن الزيادة ترتبط بدرجة كبيرة بموسم الحصاد الحالي في البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم.وأشارت إلى أن "الجفاف في البرازيل أثناء موسم الزراعة شديد الأهمية كان له آثار سلبية على محصول قصب السكر حيث تراجعت أحجام المحصول لتأتي دون التوقعات".