الصين تختبر شهية المستثمرين الدوليين في ظل الحرب التجارية

تختبر الصين شهية المستثمرين الدوليين بخطط لإصدار نادر لسندات سيادية هذا الشهر، رغم مخاطر زيادة الضغوط على اقتصادها المتباطئ بفعل الرسوم الأمريكية.وبحسب "رويترز"، ستكون الصفقة التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، هي ثالث إصدار مقوم بالدولار للصين في الأربعة عشر عاما الأخيرة.وعادت بكين إلى الأسواق العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي للمرة الأولى منذ 2004.وتأتي الصفقة الجديدة في وقت تشتبك فيه الصين مع الولايات المتحدة في نزاع تجاري مرير، ولا توجد حتى الآن علامات تشير إلى انحساره.وأفاد مصدران مطلعان أنه من المرجح أن تخاطب الصين المستثمرين وتعرض عليهم سندات بشرائح لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما الأسبوع المقبل.ومن المنتظر عقد مؤتمر بالهاتف للمستثمرين في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، وقال محلل ائتمان لدى شركة للوساطة المالية في هونج كونج، إن "الصين باعت في العام الماضي، سندات دولارية دون تقييم بعدما خفضت موديز وستاندرد آند بورز تقييمها. وفي هذا العام، مجددا، يحاولون تصوير الائتمان السيادي على أنه قوي جدا، رغم استمرار النزاع التجاري".وبلغت أوامر الاكتتاب من المستثمرين ما يزيد على عشرة أمثال من قيمة الطرح في العام الماضي حينما جمعت الصين ملياري دولار.وكشفت الصين نهاية الشهر الماضي عن مجموعة من اللوائح المؤقتة لتحديد معايير إصدار السندات من قبل مختلف أنواع المؤسسات في الخارج عبر سوق السندات بين البنوك "الإنتربنك" في الصين.وقام بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" ووزارة المالية معا بنشر تلك القواعد، بهدف دفع انفتاح سوق السندات في البلاد.وقال بنك الشعب الصيني إنه منذ قيام مؤسسات التنمية الدولية بإصدار سندات مقومة باليوان الصيني في سوق سندات الإنتربنك الصينية للمرة الأولى في عام 2005، وجدت المؤسسات في الخارج المزيد من القنوات لإصدار سندات عبر سوق الإنتربنك وتم السماح للمزيد من المؤسسات للقيام بذلك.وبحسب بيانات حديثة فإنه بنهاية آب (أغسطس) الماضي، أصدرت مؤسسات في الخارج سندات بقيمة إجمالية بلغت 178.16 مليار يوان (26 مليار دولار) في سوق سندات الإنتربنك الصينية.وتوضح التدابير المؤقتة ما هو مطلوب من المؤسسات في الخارج للسماح لها بإصدار سندات وكذا إجراءات تقديم الطلبات.وتشترط تلك التدابير أن تكون الحكومات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية التي لديها صلاحيات حكومية ومؤسسات التنمية الدولية، لديها خبرة في إصدار السندات وأن تتمتع بقدرات سليمة للوفاء بالديون.وتتطلب التدابير أن تمتلك المؤسسات المالية في الخارج رأسمال مدفوع لا يقل عن 10 مليارات يوان أو ما يعادلها وأن تكون قد حققت أرباحا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.وأوضح البيان أن "التدابير المؤقتة حسنت الترتيبات الآلية للمؤسسات الخارجية التي تصدر سندات في سوق الإنتربنك الصينية، وربطت القواعد المحلية بنظيراتها الدولية، فضلا عن إسهامها في جعل سوق السندات الصينية أكثر عالمية".ويواصل البنك المركزي الصيني العمل مع الدوائر الأخرى لدفع عملية انفتاح السوق المالية قدما، في ظل اتهامات أوروبية وأمريكية بغلق السوق الصينية أمام الشركات الغربية.