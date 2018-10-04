أحمد الشقاوي يسعى لحسم لقب بطولة العالم لفئة ( T2 ) بالفوز



يدخل سائق الراليات السعودي أحمد الشقاوي غداً منافسات رالي المغرب الصحراوي، الذي يشكل الجولة العاشرة وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري".

ويسعى الشقاوي الذي يشارك بدعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مع ملاحه الروسي أليكس كوزميتش إلى مواصلة صدارته لبطولة العالم لفئة T2، إذ يطمح بذلك إلى تعزيز صدارته والفوز برالي المغرب ليحسم بطولة العالم قبل جولتها الختامية التي سوف تقام في آخر شهر أكتوبر في البرتغال، إذ يملك الشقاوي في رصيده 201 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وكان الشقاوي قد حقق المركز الثاني في باها بولندا الجولة الماضية، ونجح في تحقيق صدارة أربع جولات ماضية من هذا الموسم.

وينطلق رالي المغرب من مدينة فاس وينتهي يوم الثلاثاء بعد خمس مراحل صحراوية بمسافة 1362 كيلو متر.

من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ الشكر والعرفان على ما يوليانه من اهتمام ودعم لقطاعي الشباب والرياضة.

وقدّم سمو رئيس الاتحاد السعودي شكره وتقديره إلى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم المتواصل للاتحاد السعودي ومشاركة أعضائه في المحافل الخارجية، متمنيًا أن يقدم أعضاء الاتحاد النتائج المميزة التي تعكس مدى استفادتهم من الدعم المقدم.

وأبدى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل تفاؤله الكبير بتحقيق الشقاوي نتيجة إيجابية ومواصلة صدارته في الترتيب العام.

وأثنى سموه على ما حققه السائق السعودي أحمد الشقاوي من نتائج إيجابية هذا الموسم في بطولة العالم، مؤكداً أن الشباب السعودي لديهم القدرة الكاملة على تحقيق الإنجازات ورفع راية المملكة في كُبرى المحافل الخارجية.