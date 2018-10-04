وزير الإعلام يؤكد أهمية التطوير الذي تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون





أكد الدكتور عواد العواد وزير الإعلام، أهمية التطور الكبير الذي تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون المتمثلة في النقلة الشاملة بمحتوى البرامج التلفزيونية ونوعية البث الذي أدى إلى زيادة في نسبة المشاهدة لقناتي السعودية و SBC.

وأشاد خلال ترؤسه، في الرياض أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الـ15، بما قدم من برامج خلال شهر رمضان المبارك وتزامن مع انطلاق القناة الجديدة SBC التي حققت المركز الثاني في نسبة المشاهدة على مستوى القنوات الحكومية والخاصة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددا من التوصيات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، منها الموافقة على الحساب المالي الختامي للهيئة للسنة المالية (2017م)، والموافقة على التقرير السنوي للهيئة لعامي 2016 و2017م، كما أصدر المجلس مجموعة من الترقيات لعدد من القيادة الإدارية في الهيئة.