"هيئة الاتصالات" تغرّم "الاتصالات السعودية و موبايلي و زين" بأكثر من 14 مليون ريال

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عبر موقعها الإلكتروني عن غرامات مالية تتجاوز "14.000.000" أربعة عشر مليون ريال، بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي, وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين؛ بسبب عدة مخالفات ارتكبتها الشركات. و ذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد أصدرت غرامات مالية قدرها (12.473.750) ريال بحق شركة الاتصالات السعودية، وأصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (1.653.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، كما أصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (296.000) ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين , مبيّنةً بأن جميع هذه الغرامات تعتبر نهائية. يذكر أن هذه الخطوة هي امتداد لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.