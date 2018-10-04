أرامكو ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر

قالت أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 60 سنتا للبرميل ليصبح بعلاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬.

وخفضت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في نوفمبر بواقع 90 سنتا عن الشهر السابق ليصبح بخصم قدره 2.70 دولار للبرميل عن خام برنت في بورصة انتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر نوفمبر دون تغيير عن الشهر السابق.