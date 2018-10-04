الصين تدرس إصدارا نادرا لسندات بقيمة 3 مليارات دولار

تخطط الصين لإصدار نادر لسندات سيادية هذا الشهر، رغم مخاطر زيادة الضغوط على اقتصادها المتباطئ بفعل الرسوم الأمريكية.

وستكون الصفقة التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار هي ثالث إصدار مقوم بالدولار للصين في الأربعة عشر عاما الأخيرة. وعادت الصين إلى الأسواق العالمية في أكتوبر من العام الماضي للمرة الأولى منذ 2004.

تأتي الصفقة الجديدة في وقت تشتبك فيه الصين مع الولايات المتحدة في نزاع تجاري مرير، ولا توجد حتى الآن علامات تشير إلى انحساره.

وقال مصدران مطلعان إن من المرجح أن تخاطب الصين المستثمرين وتعرض عليهم سندات بشرائح لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما الأسبوع القادم. ومن المنتظر عقد مؤتمر بالهاتف للمستثمرين في التاسع من أكتوبر .

وقال محلل ائتمان لدى شركة للوساطة المالية في هونج كونج "في العام الماضي، باعت الصين سندات دولارية دون تقييم (بعدما خفضت موديز وستاندرد آند بورز تقييمها).

"وفي هذا العام، مجددا، يحاولون تصوير الائتمان (السيادي) على أنه قوي جدا، رغم استمرار النزاع التجاري".

وبلغت أوامر الاكتتاب من المستثمرين ما يزيد على عشرة أمثال من قيمة الطرح في العام الماضي حينما جمعت الصين ملياري دولار.

