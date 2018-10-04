مجلس الغرف السعودية يعتمد لائحتي غرفة التجارة الدولية السعودية والمجلس التنسيقي لعمل المرأة

رأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس الـ 97، الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد، وعبدالله العديم، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030. وأشار العبيدي عقب انتهاء الاجتماع إلى أن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ناقش في هذا الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق (96)، واستعرض أبرز أنشطة المجلس للفترة من مايو إلى أكتوبر 2018 وإنجازات المركز السعودي للترقيم لعامي (2017 - 2018)، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة التنظيمية لغرفة التجارة الدولية السعودية، وكذلك اعتماد اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لعمل المرأة. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية هذه الاجتماعات ومخرجاتها التي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك استراتيجي للقطاع العام في ظل هذه المرحلة المهمة وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤية المملكة 2030 تنفيذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، مثمناً لغرفة الأحساء استضافتها لهذا الاجتماع وجهودها المقدرة في مستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال والضيافة. من جهته، رحّب رئيس مجلس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، برئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وأمين عام المجلس في الأحساء، مشيدًا بالموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا نجاح فكرة تنظيم اجتماعات المجلس بالتناوب بين مقار الغرف التجارية والصناعية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بغرفة الأحساء في إطار نهج مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في عقد اجتماعاته بالتناوب بمقار الغرف التجارية والصناعية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء المجلس.