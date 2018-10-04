قال محافظ البنك المركزي السوداني إن السودان سيلغي قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى في إطار حزمة إجراءات اقتصادية أُعلنت اليوم الخميس. كانت الحكومة وضعت القائمة - التي تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة - في ديسمبر كانون الأول في محاولة لتقليص العجز وحماية الجنيه السوداني.
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- محافظ المركزي السوداني يلغي قيود الاستيراد على 19 سلعة غذائية في محاولة لتقليص العجز
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