"أدنوك" تحدد سعر خام مربان عند 80.35 دولار للبرميل في سبتمبر

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الخميس إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في سبتمبر أيلول عند 80.35 دولار للبرميل.