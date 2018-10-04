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الطاقة- النفط

"أدنوك" تحدد سعر خام مربان عند 80.35 دولار للبرميل في سبتمبر

سنغافورة : رويترز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الخميس إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في سبتمبر أيلول عند 80.35 دولار للبرميل.

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