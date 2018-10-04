ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية رقما قياسيا في سبتمبر الماضي على خلفية المكاسب المستمرة من الاستثمارات وبيع سندات تثبيت العملات الأجنبية، وفقا لما ذكره البنك المركزي اليوم الخميس.

وبلغ إجمالي قيمة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 403 مليارات دولار بزيادة قدرها 1.87 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى احتياطي النقد الأجنبي يتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ، فضلاً عن ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

ويعزى الربح الشهري إلى ارتفاع الأرباح من الاستثمارات الأجنبية للأصول وإصدار سندات تثبيت العملة الأجنبية بقيمة مليار وون ، وفقا لبنك كوريا المركزي.

وفي نهاية أغسطس، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة في العالم من حيث كمية احتياطيات النقد الأجنبي. وتصدرت الصين القائمة ، تلتها اليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وروسيا.