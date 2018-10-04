أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تعديل أوضاعها وإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل بعد أن بلغت خسائها المتراكمة سابقا 72.6 % من رأس مالها. ويعود السبب إلى تخفيض رأس مال الشركة والموافق عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2018/09/02.
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- "الكابلات" تعدل أوضاعها وتطفئ خسائرها بعد بلوغها 72.6 % من رأس المال
أخبار الشركات- محلية
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