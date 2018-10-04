النفط يتراجع بفعل بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وبعدما قالت مصادر إن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر أيلول لزيادة إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق ليجري تداولها عند 85.99 دولار للبرميل.

وبلغ خام برنت أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 86.74 دولار للبرميل أمس الأربعاء بسبب توقعات انخفاض المعروض في السوق قبيل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية من الشهر المقبل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.12 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت نحو ثمانية مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 404 ملايين برميل تقريبا وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2017.