"عذيب" : استقالة التركي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات

أعلنت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GO جو) أن مجلس إدارتها قد وافق بموجب قرار صادر بالتمرير على قبول استقالة سلطان التركي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات (غير تنفيذي) الذي بدأت عضويته في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2009/02/18 وذلك لظروفه الخاصة.