ميلاد ثالث أكبر مصرف سعودي من حيث رأس المال والأصول والقروض والودائع والقيمة السوقية والأرباح

أظهر تحليل لـ"الاقتصادية"، أن اندماج بنكي "ساب" و"الأول" سيوجد كيانا جديدا يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصارف السعودية من حيث رأس المال والأصول وصافي الربح والقروض والودائع والقيمة السوقية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تُشكل القيمة السوقية للمصرف الجديد، البالغة 64.6 مليار ريال، نحو 10.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لقطاع المصارف السعودي، والتى تبلغ 602.8 مليار ريال حسب إغلاق الأربعاء 3 اكتوبر الجاري.

وحسب القوائم المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، سيصبح المصرف الجديد ثالث أكبر مصارف السعودية من حيث رأس المال (بالتساوي مع سامبا) بعد "الأهلي" و"الرياض"، برأسمال قيمته 20 مليار ريال، تمثل 11.4 في المائة، من إجمالي رؤوس أموال القطاع البالغة 175 مليار ريال.

وسيكون المصرف الجديد ثالث أكبر مصارف السعودية من حيث الأصول خلف "الأهلي" و"الراجحي"، بأصول قيمتها 268 مليار ريال، تمثل 12 في المائة، من إجمالي أصول القطاع البالغة 2.23 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

المصرف الجديد سيكون ثالث أكبر مصارف السعودية من حيث القروض خلف "الأهلي" و"الراجحي"، بقروض قيمتها 172 مليار ريال، تمثل 12.3 في المائة، من إجمالي قروض القطاع البالغة نحو 1.4 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

كذلك سيصبح المصرف الجديد ثالث أكبر مصارف السعودية من حيث الودائع خلف "الأهلي" و"الراجحي"، بودائع قيمتها 199 مليار ريال، تمثل 12 في المائة، من إجمالي ودائع القطاع البالغة 1.66 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وسيكون المصرف الجديد ثالث أكبر مصارف السعودية من حيث الأرباح للنصف الأول من العام الجاري خلف "الأهلي" و"الراجحي"، بأرباح قيمتها قيمتها ثلاث مليارات ريال، تمثل 12 في المائة، من إجمالي أرباح القطاع البالغة 25.2 مليار ريال في الفترة ذاتها.

ومن شأن الاندماج إيجاد مرحلة جديدة لعملاق مصرفي جديد في القطاع يكون قادرا على المنافسة وتوسيع أنشطته المصرفية، ما ينعكس على أرباحه في النهاية. والسعودية بحجمها الاقتصادي كأكبر اقتصاد عربي، تحتاج إلى اندماجات كبرى بما يعكس قوتها المصرفية والاقتصادية في المنطقة.

وأعلن بنكا "ساب" و"الأول" اتفاقية اندماج ملزمة ، أمس الأربعاء ، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

ومن المتوقع إتمام صفقة الإندماج بين المصرفين خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وأشار المصرفان، إلى أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

وعند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.

وفي حال إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي البنك الأول سيحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة".

مثال لعملية مبادلة الأسهم: من كان يملك 1000 سهم في البنك الأول سيحصل مقابلها على 485 سهم في المصرف الجديد، ومن كان يملك 100 سهم سيحصل مقابلها على نحو 48.5 سهم في المصرف الجديد.

ووفقا لبيان المصرفين، ستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة 37 في المائة من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم المصدرة لبنك ساب من 1500 مليون سهم إلى 2055 مليون سهم.

وبناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.51 ريال كما في تاريخ 14 مايو2018م - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.26 ريال وتقييم إجمالي قيمة أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.

ويمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5 في المائة مقارنة بسعر إغلاق السهم في السوق المالية السعودية "تداول" والبالغ 12.66 ريال، كما في تاريخ 14 مايو 2018 - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- وزيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول والبالغ 14.20 ريال كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018.

ويمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.430 والمبني على متوسط السعر الموزون بنا ء على الكمية المتداولة للسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ 14 مايو 2018م، وزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.433 والمبني على متوسط السعر الموزون بناء على الكمية المتداولة لسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة الستة أشهر التي سبقت تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

ومتى تمت صفقة الاندماج، سيملك مساهمو بنك ساب الحاليون ما نسبته 73 في المائة من رأس مال البنك الدامج (المصرف الجديد)، وسيملك مساهمو البنك الأول ما نسبته 27 في المائة من رأس مال البنك الدامج.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيكون كبار المساهمين في البنك الدامج كلا من: شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. بنسبة ملكية تبلغ 29.2 في المائة، وشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بنسبة ملكية تبلغ 18.2 في المائة، وشركة نات ويست ماركتس ان. في. بنسبة ملكية تبلغ 10.8 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 9.9 في المائة.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم لمساهمي "بنك ساب" و"الأول" نتيجة للانخفاض المتوقع في التكاليف السنوية للبنك الدامج بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة مقارنة بتكاليف السنة المالية 2017 للبنكين مجتمعين.

وتوقع المصرفان تحقيق هذا التخفيض خلال 3 سنوات من إتمام صفقة الاندماج، مشيرين إلى أنه يجب ألا تفسر هذه العبارة على أنها تأكيد بأن ربحية السهم للبنك بعد الاندماج ستكون أكبر من ربحية السهم خلال الفترات المالية السابقة لإتمام صفقة الاندماج.

وقال "البنك الأول" إنه لا يتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وسيتم تعيين السيدة لبنى سليمان العليان، وهي أحد الأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة البنك الأول، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

كما سيتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج من ضمن أعضاء مجلس إدارة بنك ساب الحاليين، وتعيين الأستاذ ديفيد ديو في منصب العضو المنتدب للبنك الدامج.

ثالث إندماج بنكي محليا

ويعد الإندماج بين بنكي "الأول" و"ساب" ثالث إندماج في القطاع المصرفي، حيث سبقه قبل 19 عاما صفقة إندماج بين البنك السعودي المتحد و البنك السعودي الأمريكي التي حدثت مطلع عام 1999، نتج عن هذا الاندماج حينها أكبر مصرف في المنطقة.

بينما كانت أول حالة اندماج بين مصرفين سعوديين تعود إلى عام 1997، عندما اندمج كل من بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي المتحد ليعلن البنك الجديد حينها باسم البنك السعودي المتحد.

*وحدة التقارير الاقتصادية