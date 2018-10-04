نشاط قطاع الخدمات الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 21 عاما والتوظيف يتسارع

تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 21 عاما خلال شهر سبتمبر أيلول في الوقت الذي زادت فيه الشركات التوظيف في إشارة على متانة الاقتصاد في نهاية الربع الثالث من العام.

وقد تبقي هذه الأنباء الجيدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار زيادة أسعار الفائدة من جديد في ديسمبر كانون الأول. ورفع المجلس أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وارتفع مؤشر معهد إدراة التوريدات الفرعي للطلبيات الجديدة 1.2 نقطة ليسجل قراءة عند 61.6 الشهر الماضي. وقفز مؤشر المسح للتوظيف في المصانع إلى 62.4 في سبتمبر أيلول من 56.7 في أغسطس آب.

