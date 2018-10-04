«بيكتون ديكنسون» توسع قاعدة استثماراتها في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بدء شركة "بيكتون ديكنسون"، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100 في المائة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في مقر الهيئة بالرياض، بحضور المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من منسوبي الهيئة، ورولاند جويت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة "بيكتون ديكنسون"، وأليكس بولون المدير المالي للشركة.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودية، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع "رؤية 2030"، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الآن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
يذكر أن شركة "بيكتون ديكنسون"، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007، وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة الى 5.7 في المائة، من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.
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