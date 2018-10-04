«هيئة النقل» توافق على خطة التشغيل الرسمي لقطار الحرمين .. ينطلق في 11 أكتوبر

وافقت هيئة النقل العام على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع التي تقدم بها التحالف الإسباني المشغل لمشروع قطار الحرمين "تحالف الشعلة" التي تتضمن نقل المسافرين ابتداء من 11 أكتوبر الجاري، وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأوضح الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن انطلاق التشغيل الرسمي جاء بعد تقديم التحالف الإسباني المشغل للمشروع "تحالف الشعلة" متطلبات خطة التشغيل، حيث يبدأ التشغيل من يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بواقع أربعة أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع، كما أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجيا ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأكد دور الدعم اللامحدود من القيادة، وإسهام هذا الدعم مباشرة في إطلاق مشروع قطار الحرمين الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، عادًا إياه هدية القيادة الحكيمة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
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