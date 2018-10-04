تعاون سعودي - أمريكي في حماية الملكية الفكرية

قال لـ "الاقتصادية" فيشال أمين؛ منسق تطبيق الملكية الفكرية في المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة في البيت الأبيض الأمريكي، "إن حماية وتطبيق الملكية الفكرية بجودة عالية ليست مهمة فقط لإيجاد الثقة بالسوق وتحفيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الأمن القومي، بل لحماية المستهلكين من المنتجات المزيفة والمغشوشة بما فيها قطع غيار السيارات والأدوية، فضلاً عن التهديدات الإلكترونية والسرقات التجارية السرية".جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في تصريح لـ "الاقتصادية" على هامش زيارة يقوم بها للملكة، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين السعوديين في إطار تعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية، ومن بينهم الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، كما التقى ممثلين عن وزارة الصحة والقطاعات الصناعية الرئيسية لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك.ووقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) الماضي في جنيف، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO الـ 58، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات التي تسهل معالجة طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وفحصها وتسجيلها، وذلك بهدف تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما، والقيام بتبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بتطوير وتحسين العمل في المجالات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستخدامها وحمايتها وإنفاذها وفقاً لمسؤوليات المشاركين في هذا المجال.يذكر أن المنصب الذي يشغله حاليا فيشال أمين أنشئ بموجب قانون أصدره الكونجرس في عام 2008 من أجل مساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الحكومة القرصنة على الإنترنت، وجرى ترشيح أمين من قبل الرئيس ترمب في 24 نيسان (أبريل) عام 2017 وأيده بالإجماع من قبل الولايات المتحدة مجلس الشيوخ في الثالث من آب (أغسطس) من نفس العام قبل الانضمام إلى البيت الأبيض.