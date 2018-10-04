«المصارف» يعيد السوق لمستويات فوق 8000 نقطة وسط تحسن معنويات المتعاملين

أعادت "المصارف" الأسهم السعودية لمستويات 8000 نقطة بعدما أسهمت في كسرها في جلسة سابقة. وأغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحة 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.9 تريليون ريال. واستعادة السوق حاجز 8000 نقطة يحسن معنويات المتعاملين إلا أن تجاوز 8040 نقطة مهم من ناحية فنية لتعزيز الاتجاه الصاعد، حيث فشلت السوق سابقا عند هذه المستويات بعدما تنامت قوى البيع، والتغلب على تلك المستويات يعزز من شهية المخاطرة نتيجة قدرة السوق على مواجهة السوق الضغوط البيعية، بينما مستويات الدعم عند 7940 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7981 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8010 نقاط رابحا 0.37 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7940 نقطة فاقدا 0.51 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحا 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 9.5 في المائة بنحو 319 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 7.3 مليون سهم متداول لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.59 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.52 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 833 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 219 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر سهم "الأهلي للتكافل" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.96 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، يليه "باتك" بنسبة 4.67 في المائة ليغلق عند 36.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 510 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 431 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 205 ملايين ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية