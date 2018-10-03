الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جمهورية العراق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي الشقيق بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لفخامته بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق.

من جانبه، عبر الرئيس العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الاخوية النبيلة، مشدداً على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

