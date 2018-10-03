«سبكيم» تغري «الصحراء» برفع عرض الاندماج بنسبة 22 %

أعلنت شركتا "الصحراء للبتروكيماويات" و"سبكيم" توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بدمج أعمالهما، وذلك وفقا لبيان للشركتين على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أمس.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، رفعت شركة سبكيم العرض المقدم للاستحواذ على أسهم شركة الصحراء بنسبة 22 في المائة، حيث كان الاتفاق السابق أن تصدر "سبكيم" 0.685 سهم جديد مقابل كل سهم في شركة الصحراء، بينما في الاتفاق الحالي ستصدر "سبكيم" 0.8356 سهم جديد مقابل كل سهم في شركة الصحراء.

ونتيجة لكون الاتفاق الجديد بسعر أعلى كثيرا لمساهمي شركة الصحراء من السعر السابق، ارتفع سهم شركة الصحراء أمس الأربعاء بنسبة 3.64 في المائة "0.64 ريال" مغلقا عند مستوى 18.24 ريال، بينما ارتفع سهم شركة سبكيم بنسبة 0.44 في المائة "0.10 ريال" مغلقا عند مستوى 22.64 ريال.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة الصحراء بقيمة 280.8 مليون ريال، لتبلغ 8 مليار ريال، فيما ارتفعت القيمة السوقية لشركة سبكيم بقيمة 36.7 مليون ريال، لتبلغ 8.3 مليار ريال، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركتين بقيمة 317.5 مليون ريال إلى 16.3 مليار ريال.

وفي 4 ديسمبر 2013، اتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين، حيث ستصبح الشركة بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة لشركة سبكيم، وستصدر شركة سبكيم بموجب شروط الاندماج المقترح ما يعادل 0.685 سهم جديد في شركة سبكيم مقابل كل سهم مصدر في الشركة.

وعليه، ووفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه، ستصدر شركة سبكيم إذا اكتمل الاندماج المقترح 300.574.575 سهماً جديداً لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الصحراء.

بينما أعلنت شركتا "الصحراء للبتروكيماويات" و"سبكيم" أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بدمج أعمالهما.

ووفقاً لأحكام مذكرة التفاهم، ولغرض تنفيذ الصفقة المحتملة، ستقوم شركة سبكيم - في حال إبرام الاتفاقية الملزمة - بتقديم عرض لجميع مساهمي شركة الصحراء للاستحواذ على جميع أسهمهم التي يملكونها في شركة الصحراء مقابل إصدار 0.8356 سهم جديد في شركة سبكيم لمساهمي شركة الصحراء مقابل كل سهم يملكونه في شركة الصحراء "معامل مبادلة الأسهم".

وستؤدي الصفقة المحتملة إلى زيادة عدد الأسهم المصدرة لشركة سبكيم لتصبح 733.33 مليون سهم، بحيث يتملك مساهمو شركة الصحراء 366.66 مليون سهم من الأسهم المصدرة بعد الزيادة بنسبة تمثل 50.0 في المائة من رأسمال شركة سبكيم بعد الزيادة، ويتملك مساهمو شركة سبكيم 366.66 مليون سهم من الأسهم المصدرة بعد الزيادة بنسبة تمثل 50.0 في المائة من رأسمال شركة سبكيم بعد الزيادة.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على معامل مبادلة الأسهم وتقسيم الملكية في شركة سبكيم بعد الاندماج بناءً على التقييم وإجراءات التحقق والعناية التي قامت بها كلتا الشركتين.

وتوصلت الشركتان إلى اتفاق مبدئي وغير ملزم فيما يتعلق بتقييمها شريطة استكمال إجراءات العناية المهنية اللازمة لتأكيد ذلك التقييم، وإبرام الاتفاقية الملزمة لتنفيذ الصفقة المحتملة بما في ذلك الاتفاق على عدد من المسائل التجارية ذات الصلة.

وستواصل الشركتان إكمال المحادثات المتعلقة بالصفقة المحتملة، والعمل على إبرام اتفاقية التنفيذ الملزمة خلال مدة لا تتجاوز 28 فبراير 2019 ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المدة، مؤكدتين أنه لا يوجد ضمان في هذه المرحلة بأن الشركتين ستتوصلان إلى اتفاق، وكذلك في حال التوصل إليه فإنه لا يوجد ما يضمن إتمام الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة المحتملة منافع استراتيجية متعددة للشركتين، منها، تعزيز تنوع المنتجات، وتنويع إمدادات المواد الأولية، وزيادة الحجم والمرونة للشركتين في قطاع البتروكيماويات الذي يتسم بالتغير والتطور المتسارع، سواءً في المملكة أو على المستوى العالمي.

كما سيؤدي الاندماج إلى تعزيز القدرة التنافسية والإمكانات المتكاملة لكل من شركة الصحراء وشركة سبكيم بهدف تحقيق فوائد تجارية وتشغيلية وعملية، وتعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية للأصول الصناعية القائمة في مدينة الجبيل لكل من شركة الصحراء وشركة سبكيم، إضافة إلى إنشاء منصة ذات موارد مالية أفضل تمكنها من الوصول إلى أسواق المال بشكل أسهل، وتكون لديها خبرات إنتاجية وتكنولوجية أفضل وذلك للاستفادة من فرص النمو المحلية والدولية، الأساسية منها وغير الأساسية.

ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة المحتملة إلى فوائد مشتركة من ناحية زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف، التي من شأنها أن توّفر قيمة مضافة للمساهمين. ومن المتوقّع أيضاً أن توّفر الصفقة المحتملة فوائد للقوى العاملة المشتركة، والشركاء التجاريين المحليين والدوليين.

وأكدت الشركتان أنهما ستقومان بالإعلان عن أي تطورات جوھرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأوضحتا أن توقيع مذكرة التفاهم لا يعني أنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين الشركتين بشأن الصفقة المحتملة، مضيفتين أن "مذكرة التفاهم لا تشكّل عرضاً من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء أو مجلس إدارتها، أو إعلاناً عن نية مؤكدة لتقديم عرض، حيث تعتبر مذكرة التفاهم اتفاقية غير ملزمة تم إبرامها لغرض التعاون بين الشركتين لإكمال الدراسات المتعلقة بالصفقة المحتملة، وإنهاء العمل على اتفاقية التنفيذ وغيرها من المسائل التجارية الخاصة بالصفقة المحتملة".

وإتمام الصفقة المحتملة مشروط بالحصول على عدد من الموافقات، منها على سبيل المثال لا الحصر: الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وموافقة الجهات الحكومية الأخرى المختصة وغيرها من الموافقات.

ولأغراض الصفقة المحتملة، فقد قامت شركة الصحراء بتعيين شركة مورجان ستانلي السعودية كمستشارها المالي، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني "محامين ومستشارين قانونيين" بالتعاون مع "كليفورد تشانس إل إل بي" كمستشارها القانوني، كما قامت شركة سبكيم بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشارها المالي، ومكتب "خشيم" محامين ومستشارين و"آلن آند أوفري إل إل بي" كمستشاريهم القانونيين.

وقالت الشركتان، "إن الصفقة المحتملة تتضمن عدداً من الأطراف ذوي العلاقة الذين سيتم الإعلان عن تفاصيلهم في وقتٍ لاحق، وستقوم الشركتان بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة".

*وحدة التقارير الاقتصادية