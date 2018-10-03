تأسيس 183 شركة مساهمة وتصفية 15 خلال 2017

أظهر تقرير حكومي، تأسيس 183 شركة مساهمة وتصفية 15 شركة مساهمة خلال العام الماضي 2017.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار إلى متابعة الشركات المساهمة المقفلة كافة البالغ عددها 1188 شركة بنهاية 2017، مشيرا إلى أن 839 شركة مساهمة مقفلة عقدت الجمعية العامة السنوية خلال المدة المحددة نظاما.

ووفقا للتقرير، فإن إدارة الالتزام تابعت اجتماعات الجمعية العامة لـ 242 شركة مساهمة، وإحالة 55 قضية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات.

وصدرت خلال العام تعهدات على 1826 شركة لعدم التزامها بإيداع القوائم المالية للشركات عبر برنامج "قوائم"، ومعالجة 3162 طلب إيقاف ورفع إيقاف للشركات، إضافة إلى معالجة 989 طلب إيقاف ورفع إيقاف للمؤسسات.

وتختص إدارة الالتزام باستقبال شكاوى الشركات والنظر فيها ودراستها وفقا لأحكام نظام الشركات وإحالة الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات الشركات أو النيابة العامة ومتابعة القوائم المالية وإيقاف السجلات ورفعها.

وجرى خلال العام مراجعة ودراسة 5500 قائمة مالية للشركات وإعداد الخطابات اللازمة المدونة بشأن المخالفات النظامية، وتلقت الوزارة 30 طلبا تم مراجعته ودراسته من البيانات والوثائق المقدمة من الغرف التجارية، كما أطلقت الوزارة عدة مبادرات تسهم في تحسين بيئة أعمال الشركات أهمها نظام الإفادة الإلكتروني ونظام الجمعيات الإلكتروني.

ووفق التقرير، فقد خاطبت الوزارة 65 شركة مخالفة للمادة 68 من نظام الشركات للتأكيد على ضرورة سرعة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعقد جمعية لانتخاب أعضاء مجالس الإدارات للدورات الجديدة.

فقد بلغ عدد الشركات العاملة في المملكة 69563 شركة وبلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات التي تم تأسيسها أو تحولها خلال 2017، 25.640 مليار ريال.

وبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال 2017، 13364 سجلا تجاريا منها 4973 سجلا رئيسيا و8391 سجلا فرعيا، بينما بلغت في العام الذي قبله 2016، 13.042 سجل منها 4836 سجلا رئيسا و8206 سجلات فرعية.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات بـ 48707 شركات لتشكل ما نسبته 70 في المائة من الإجمالي تلتها الشركات الأجنبية بـ 5282 شركة بنسبة 8 في المائة والشركات التضامنية بـ 4278 شركة بنسبة 6 في المائة، وشركة الشخص الواحد بـ 2795 شركة لتشكل ما نسبته 4 في المائة.

وجاءت فروع الشركات الأجنبية بـ 2156 شركة بنسبة 3 في المائة، تليها شركة التوصية البسيطة بـ 1522 شركة بنسبة 2 في المائة، وشركة المساهمة المقفلة بـ 1405 شركات بنسبة 2 في المائة، والشركات الخليجية بـ 2025 شركة بنسبة 2 في المائة، والشركات المهنية بـ 695 شركة بنسبة واحد في المائة، وفروع الشركات الخليجية بـ 530 شركة بنسبة 0.76 في المائة، والشركات المتعاقدة بـ 168 شركة بنسبة 0.24 في المائة.

وبين التقرير ارتفاع أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال العام 2017، حيث بلغت 4973 شركة بعد أن كانت 4836 شركة في 2016، بينما كانت 4001 شركة في 2015.

كما ارتفعت أعداد الشركات المساهمة المغلقة خلال عام 2017 لتصل 183 شركة في 2017، بعد أن كانت 128 شركة في 2016، بينما كانت 95 شركة في 2015.