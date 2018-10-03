البنك الدولي يتوقع نمواً بـ 2.5 % للجزائر في 2018

خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي الجزائري للعام الحالي 2018م إلى حوالي 3ر2 % مقابل توقعات بـ 5ر3 % في أبريل الماضي.

كما توقع البنك الدولي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" الذي قدمه اليوم بواشنطن وأوردت مضامينه وكالة الأنباء الجزائرية أن يستمر النمو في الجزائر مستقراً فوق 2 % في المتوسط إلى غاية نهاية العشرية.

