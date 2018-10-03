استقرار أسعار النفط الأمريكي بالقرب من 75 دولارا للبرميل

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة نيويورك للسلع، بعد تراجعها في بداية التعاملات على خلفية ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط خلال الأسبوع الماضي بأكبر قدر له منذ آذار/مارس .2017

وكانت أسعار التعاقدات الآجلة قد تراجعت في الصباح بنسبة 2ر1% قبل أن تتلاشى هذه الخسائر، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط خلال الأسبوع الماضي بخمسة أمثال تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء، على خلفية زيادة الواردات من النفط وتراجع الطلب الخارجي على النفط الأمريكي.

ومع انتصاف التعاملات الصباحية في بورصة نيويورك للسلع، استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي عند مستوى 52ر75 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وكان حجم التعاملات أقل بنسبة 30% تقريبا عن متوسط حجم التعاملات خلال المئة يوم الماضية.

في بورصة لندن للسلع، ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بواقع 16 سنتا إلى 96ر84 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

