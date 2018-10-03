أوغندا تقرر رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم وضعف العملة

أصبحت أوغندا أول اقتصاد رئيسي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ترفع أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة ضغوط التضخم الناجمة عن ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط.

وقال محافظ البنك المركزي الأوغندي، إيمانويل توموسيمي-موتيبيلي، للصحفيين اليوم الأربعاء في العاصمة الأوغندية كمبالا إن لجنة السياسة النقدية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا زادت نسبة الفائدة إلى 10% بدلا من 9%، موضحا أن ذلك نتيجة إلى زيادة ضغوط التضخم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع توموسيمي-موتيبيلي: "ن خطرا رئيسيا يواجه توقعات التضخم هو سعر صرف الشلن الأوغندي، الذي لا يزال عرضة لاحتمال ضغوط الأوضاع المالية العالمية فضلاً عن زيادة الطلب المحلي"، مشيرا إلى أن ضعف العملة "مع ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مسار التضخم."

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وزاد ذلك من الضغط على أصول السوق الناشئة والعملات التي سبق وأن تعرضت لضربة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاضطرابات الأخيرة في تركيا. وتراجع سعر صرف الشلن الأوغندي بنسبة 5ر4% أمام الدولار منذ بداية عام .2018