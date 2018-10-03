كولومبيا تبيع سندات دولية لأول مرة منذ 21 شهرا

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم الأربعاء بيع سندات دولارية لأول مرة منذ 21 شهرا ، فيما يعد اختبارا رئيسيا لاستعداد المستثمرين لشراء سندات خزانة دول أمريكا اللاتينية، منذ تفجر الأزمة المالية في الأرجنتين واضطراب الأسواق الصاعدة.

يحل موعد استحقاق السندات الكولومبية عام .2029 وبلغ العائد على هذه السندات 165 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأمريكية ذات العشر سنوات. ويجري تداول السندات الكولومبية استحقاق 2027 بعائد يبلغ 126 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على السندات الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كولومبيا لم تتأثر تقريبا من موجة البيع الكبيرة، التي تعرضت لها سندات الاقتصادات الصاعدة المشابهة، مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب إفريقيا مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكولومبي، وتعهد الحكومة بخفض عجز الميزانية.

يأتي ذلك فيما تعتزم حكومة الرئيس "إيفان دوك" الذي تولى السلطة في أغسطس الماضي، إرسال مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت "بلومبرج" عن "سيرجيو أولارتي" المحلل الاقتصادي في "بي.تي.سي باكتوال" في كولومبيا القول إن "الوقت مناسب لهذه العملية (طرح السندات) حيث لم تعد هناك عمليات بيع واسعة في الأسواق الصاعدة، وسعر النفط وصل إلى 85 دولارا للبرميل".

وكان وزير المالية الكولومبي "ألبرتو كاراسكويلا" قد قال أمس إن كولومبيا تحتاج إلى تقليل عبء حجم الديون المستحقة عام 2019 سواء الداخلي أو الخارجي. وتشمل هذه الديون ملياري دولار سندات تستحق في مارس .2019