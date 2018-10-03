التحالف ينجح في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح

نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح "صلاح ومدين" بعد تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل خمسة أيام، حيث رفضت السماح للطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وأعلنت مصادر رسمية، أن فريقاً سعودياً قام صباح اليوم (الأربعاء) عند الساعة 8 صباحاً بتفتيش الطائرة الأممية من نوع (ايرباص (A320 بعدما حطت في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، قبل أن تغادر مدرج مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة 9:30 صباحا على رحلة رقم (JAV3317) حيث وصلت إلى مطار صنعاء الدولي عند الساعة 12 من ظهر اليوم. ويتوقع وصول الطائرة إلى وجهتها العاصمة الأردنية عمان عند الساعة 5:30 عصراً من هذا اليوم وعلى متنها نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح " صلاح ومدين". يذكر أن المليشيات الحوثية منعت قبل خمسة أيام طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، لنقل نجلي الرئيس السابق إلى خارج اليمن بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة، واشترطت الميليشيات الحوثية في حينه وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن تحالف دعم الشرعية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة الأردنية وهو ما قوبل برفض الحوثيين ـ آن ذاك ـ.