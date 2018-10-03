الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها بأرتفاع "داو جونز" لمستوى قياسي بدعم القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي، وسط مكاسب أسهم القطاع المالي بدعم من تعافي الأسواق الأوروبية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 59.53 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 26833.47 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.26 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 2931.69 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 35.10 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 8034.65 نقط

