نوفاك: روسيا تستطيع زيادة إنتاج النفط 200-300 ألف برميل إذا اقتضت الضرورة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم، تستطيع زيادة إنتاج النفط بما بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا في غضون أشهر إذا اقتضت الضرورة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم إن روسيا زادت الإنتاج بالفعل 400 ألف برميل يوميا وقد تواصل تعزيز الإنتاج.

وكان بوتين ونوفاك يتحدثان في منتدي أسبوع الطاقة الروسي المُنعقد في موسكو.