البرلمان الروسي يصدق على رفع سن التقاعد

صدق مجلس الشيوخ الروسي على مشروع قانون مثير للجدل اليوم الأربعاء لرفع سن التقاعد بواقع خمسة أعوام إلى 60 عاما للنساء و 65 عاما للرجال.

ويجب أن يوقع الرئيس الروسي فلادمير بوتين على مشروع القانون لكي يصبح قانونا. وكان بوتين قد صدق بالفعل على مشروع القانون في خطاب للأمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وسوف يتم رفع سن التقاعد تدريجيا بواقع عام كل عام حتى .2023 وأثار هذه الإجراء غضبا شعبيا وموجات احتجاجية في أنحاء البلاد.

ويشار إلى أنه لا يتوقع أن يبلغ نحو نصف الرجال الروس عمر 65، حيث يبلغ متوسط الأعمار في روسيا نحو 66 للرجال و 77 لنساء، بحسب هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية.