البرلمان الأوروبي يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية بالسيارات الجديدة بنسبة 40% بحلول عام 2030

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على المطالبة بخفض انبعاثات أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 40% بحلول عام 2030، وهو هدف أكثر طموحا من الهدف الذي وضعته المفوضية الأوروبية وألمانيا.

وتعد أهداف الاتحاد الأوروبي، التي يجب الآن وضع الصيغة النهائية لها خلال مفاوضات مع الدول الأعضاء، جزءا من جهود دولية لتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتباس الحراري، بالتوافق مع اتفاق باريس للتغير المناخي .2015

وبحلول عام 2021، تنص قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية على أنه لن يتم السماح للسيارات الجديدة بإطلاق أكثر من متوسط 95 جراما من أكسيد الكربون لكل كيلومتر.

تنص المقترحات التي قدمتها المفوضية العام الماضي على خفض الهدف بنسبة 30% بحلول عام .2030 قالت الشركات المصنعة للسيارات إن الهدف طموح للغاية، في حين طالبت جماعات حماية البيئة برفع نسب خفض الانبعاثات.

وقرر البرلمان الدفع لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40%، عقب أن طالب بعض النواب بخفض الانبعاثات بنسبة 70%.