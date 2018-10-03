مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8008.55 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 27.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8008.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الأهلي للتكافل, وباتك, ورعاية, والمستشفى السعودي الألماني, والصحراء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اللجين, والعالمية, والباحة, واكسا التعاونية, والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و 5.52% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, والصحراء, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 17.15 نقطة ليقفل عند مستوى 2598.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 17 ألف سهم تقاسمتها 62 صفقة.