"بوان" توقع مذكرة غير ملزمة للإستحواذ على حصص الشريك في "أرنون"

أعلنت شركة بوان عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشريك في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة (شركة شخص واحد) بخصوص استحواذ شركة بوان على جميع حصص الشريك في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة. وتود الشركة أن تعلن بأنه قد تم تعيين الرياض كابيتال كمستشار مالي للصفقة المقترحة وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني (AS&H) بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة، وشركة باين آند كومباني (BAIN & COMPANY) للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة.
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