"الاستثمار" تشهد توسيع قاعدة استثمارات "بيكتون ديكنسون" في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة "بيكتون ديكنسون" توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة بحضور المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعدد من منسوبي الهيئة ورولاند جويت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "بيكتون ديكنسون" وأليكس بولون المدير المالي للشركة. وأوضح المهندس العمر أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميا ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030. لافتا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصا استثماريا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.

من جانبه رولاند جويت أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "بيكتون ديكنسون" أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية. مشيرا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها. يذكر أن شركة "بيكتون ديكنسون" إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007 وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى 5.7% من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.