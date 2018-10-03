جازبروم: أوروبا قد تحتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز اليوم الأربعاء إن أوروبا قد تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز سنويا بحلول العام 2030 نظرا لتراجع الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تسجل مستوى قياسيا في العام الحالي. وكانا يتحدثان خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو.
الطاقة- الغاز
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