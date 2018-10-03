نوفاك: روسيا لن تصدر توقعات دقيقة لإنتاج النفط في أكتوبر - ديسمبر

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأربعاء إن روسيا لن تصدر توقعات دقيقة لإنتاج النفط في أكتوبر تشرين الأول ولا لبقية العام الحالي لأن الإنتاج سيتوقف على الطلب في السوق.
وأضاف الوزير أن عوامل شتى تؤثر على خطط إنتاج النفط الروسي.
الطاقة- النفط
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