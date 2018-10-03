نمو حركة نقل المسافرين عبر مطار دبي 1.7% في أغسطس

سجل مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاما في العالم، أعلى رقم شهري لحركة نقل المسافرين عبره في أغسطس.
وقالت الشركة المشغلة مطارات دبي في بيان إن أعداد المسافرين المستخدمين للمطار زادت 1.7 بالمئة إلى 8.37 مليون مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
كان الرقم القياسي الشهري السابق 8.23 مليون مسافر وتحقق في أغسطس 2017.
شهد مطار دبي، مركز عمليات طيران الإمارات وفلاي دبي، معدل نمو حركة المسافرين يتباطأ هذا العام بعد زيادات قوية لخمسة عشر عاما لكن أكثر من ثمانية ملايين مسافر مروا به في يوليو وأغسطس.
وتراجعت مناولة الشحنات في المطار 2.3 بالمئة إلى 219 ألفا و629 طنا من البضائع. ويتولى مطار آخر، مطار آل مكتوم الدولي، بعضا من حركة الشحن الجوي للبضائع لدبي أيضا.
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