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أخبار الشركات- محلية

"سابك" تنتهي من طرح سندات دولية بـ 2 مليار دولار

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن عدد السندات المطروحة بلغ 10 آلاف صك بقيمة أسمية 200 ألف دولار للسند.

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