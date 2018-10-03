أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن عدد السندات المطروحة بلغ 10 آلاف صك بقيمة أسمية 200 ألف دولار للسند.
"سابك" تنتهي من طرح سندات دولية بـ 2 مليار دولار
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.
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