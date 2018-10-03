"سابك" تنتهي من طرح سندات دولية بـ 2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية وغير مدعومة بأصول بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن عدد السندات المطروحة بلغ 10 آلاف صك بقيمة أسمية 200 ألف دولار للسند.