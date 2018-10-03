ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الثلاثاء ليواصل المعدن الأصفر أداءه القوي ويصل إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين تقريبا، مع تضاؤل حالة النشاط المفاجئة المبدئية التي سادت الأسواق في أعقاب الإعلان عن توصل كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية / نافتا / ، وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه "من المبكر جدا" التفاوض مع الصين.

كما زاد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ استثماري آمن في ظل المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعجز الكبير في مشروع موازنة إيطاليا للعام المالي الجديد.

ارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر15 دولار بما يعادل 3ر1% إلى 1207 دولارات لكل أوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أسبوعين.

كان سعر الذهب قد تراجع أمس بمقدار 50ر4 دولار بما يعادل 4ر0% إلى 70ر1191 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 186ر0 دولار إلى 693ر14 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0190ر0 دولار إلى 8065ر2 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التزام بلاده بالبقاء في منطقة اليورو، وذلك عقب أن قال عضو بالائتلاف الشعبوي الحاكم إن البلاد سوف تكون أفضل حالا إذا تركت العملة الأوروبية الموحدة.

وكتب كونتي على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي" إيطاليا عضو مؤسس بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأنا أريد أن أؤكد هذا: اليورو هي عملتنا وهي غير قابلة للإلغاء".

وأضاف" أي بيان أخر يقدم تقييما مختلفا يجب اعتباره على أنه رأي حر واختياري لا يتعلق بسياسة الحكومة التي اترأسها ".

